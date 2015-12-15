Учёные предупредили, что приём антидепрессантов во время беременности приводит к рождению детей-аутистов

Канадские ученые выяснили, что употребление антидепрессантов во время беременности увеличивает риск развития аутизма у ребенка на 87 процентов. Это открытие вызвало бурные споры среди психиатров и нейрофизиологов. Исследование было представлено в журнале JAMA Pediatrics, а коротко о нем сообщает lenta.ru со ссылкой на Science News.

Эпидемиолог-перинатолог Аник Берар (Anick Bérard) из Монреальского университета и ее коллеги проанализировали данные о 145 456 младенцах, родившихся в Квебеке с 1998 по 2009 год. У детей, чьи матери принимали селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (распространенный тип антидепрессантов) во втором или третьем триместре беременности, расстройства аутистического спектра (РАС) диагностировали на 87 процентов чаще. Что касается матерей, употреблявших больше двух типов антидепрессантов на поздних стадиях беременности, этот риск возрастал на 300 процентов.

Авторы статьи призывают беременных женщин, страдающих легкой или средней тяжести депрессии, по возможности избегать химических методов лечения. «Упражнения и психотерапия в таких случаях работают очень хорошо», — отмечает Берар (которая также работает консультантом в судебных делах, где фигурируют антидепрессанты и врожденные дефекты развития).

Однако другие ученые возражают, что депрессия у матери (если ее не лечить) гораздо хуже влияет на развитие плода. Нарушение сна, несдержанность в пище, употребление алкоголя, риск самоубийства — эти проявления депрессии могут оказаться опаснее, чем антидепрессанты. Кроме того, авторы исследования слабо проконтролировали тот факт, что у женщин, страдающих психическими расстройствами (в том числе депрессией), и так выше шансы родить ребенка с РАС.

Расстройства аутистического спектра — это психологические характеристики, описывающие широкий круг аномального поведения и затруднений в социальном взаимодействии и коммуникациях, а также жестко ограниченных интересов и часто повторяющихся поведенческих актов. За последние 10 лет количество новых случаев аутизма выросло почти вдвое. Некоторые ученые объясняют этот всплеск общественным вниманием и повышенной точностью в постановке диагноза, другие пытаются найти более объективные причины.