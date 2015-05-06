Аутизм у девочек выявляют позже, чем у мальчиков

Исследователи обнаружили, что в среднем девочкам ставили диагноз "аутизм" в 4 года, а мальчикам - в 3,8 года. По предположению ученых, это связано с тем, что у девочек симптомы аутизма выражены не столь ярко. Кроме того, у девочек и у мальчиков симптомы заболевания отличаются

Читайте такжеДети, зачатые методом ЭКО, в 2 раза чаще страдают от аутизма

Так, у девочек в основном страдает социальное познание - способность интерпретировать социальные сигналы. В свою очередь, для мальчиков более характерны повторяющееся поведение и ограниченный круг интересов. В возрасте 10-15 лет мальчики также имеют больше трудностей с распознаванием социальных сигналов и использованием речи для взаимодействия с другими людьми.

Читайте такжеНосители генов аутизма имеют высокий уровень интеллекта

Исследователи из Университета Альберты недавно выяснили, что родители самостоятельно могут заметить первые признаки аутизма у ребенка. По словам ученых, родители знают своих детей лучше всего. Поэтому многим врачам для постановки верного диагноза необходима их помощь. Специалисты призывают родителей наблюдать за своими детьми, а врачей - обращать внимание на опасения родителей. Ученые напоминают: ранняя диагностика позволяет подобрать оптимальную стратегию лечения.