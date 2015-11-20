В какой стране самые депрессивные жители

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного специалистами из Организации экономического сотрудничества и развития, пишет Медпортал.

Ежедневно антидепрессанты употребляют каждые 118 на 1000 жителей Исландии. Эксперты отмечают, что Исландия уже занимала лидирующее место в подобном исследовании – однако в 2000 году препараты от депрессии принимал 71 житель страны из 1000. Некоторые эксперты связывают увеличение уровня употребления антидепрессантов в стране с банкротством трех главных банков страны.

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Второе место в рейтинге занимает Австралия, где эти препараты регулярно принимают 96 человек из 1000. На третьем месте Португалия – 88 на 1000.