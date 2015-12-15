Умеренное употребление алкоголя снижает риск смерти от болезни Альцгеймера

Предыдущие исследования показали, что спиртное уменьшает вероятность смерти от инфаркта и инсульта. Но, как известно, алкоголь повреждает клетки мозга. Поэтому новое открытие очень удивило исследователей. Специалисты проанализировали данные 330 человек с ранней стадией деменции, рассказывает meddaily.ru со ссылкой на The Times of India.

Ученые выяснили, что 2-3 единицы алкоголя в день спасали людей с деменцией от преждевременной смерти. Исследователи выдвинули несколько предположений. Во-первых, вероятно, у людей, которые употребляют алкоголь в умеренных количествах, шире круг общения. Это может повышать качество их жизни и продлевать ее.

Читайте такжеУкраина присоединилась к европейской инициативе "Stent for Life"Кроме того, возможно, на самом деле, люди, которые близки к смерти, употребляют меньше спиртного. То есть, все может быть вовсе не так, как кажется. Ученые пока не советуют людям, страдающим от болезни Альцгеймера, употреблять алкоголь. Чтобы узнать больше, нужно провести дополнительные исследования.