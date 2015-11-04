Более 1,5 тыс. жителей Донецка и Макеевки получили кардиопрепараты от Гуманитарного штаба

1616 мирных жителей Донецка и Макеевки старше 40 лет получили кардиологические препараты по направлению «Адресная помощь» Штаба Рината Ахметова. Прием заявок и выдача медикаментов продлится до конца года.

«Штаб обеспечивает кардиопрепаратами мирных жителей старше 40 лет. По количеству заявок мы видим высокую потребность в лекарствах из-за тяжелых жизненных условий и сезонных обострений сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому в наш набор лекарств входят и успокоительные средства. Доставить препараты на неподконтрольную территорию нам помогают неравнодушные волонтеры в том количестве, которое позволительно провозить за линию соприкосновения. Одни получатели приходят за препаратами сами, а старикам, которые не могут самостоятельно покинуть свои дома, их привозят наши «мобильные» волонтеры вместе с продуктовыми наборами прямо домой», ‒ рассказала Ирина Темерко, руководитель направления «Адресная помощь» Штаба.

По словам Ирины, специалисты Штаба продолжают прием заявок и на их основе формируют базу потребностей в кардиопрепаратах. Их выдача продлится до конца 2015 года.

Читайте также90% обратившихся за лекарствами тяжелобольных детей Донбасса проживают на неподконтрольных территорияхШтаб Рината Ахметова ищет пути решения проблемы с доставкой медикаментов на неподконтрольные территории. В Минздрав Украины было направлено повторное письмо с вопросом о том, нужна ли лицензия на выдачу гуманитарных медицинских препаратов на неподконтрольных территориях.

Кто и как может получить кардиопрепараты от Штаба Рината Ахметова?

Заявку на получение помощи по данному направлению могут подать жители Донецка или Макеевки, которые перенесли инсульт или инфаркт в 2014 – 2015 году. Диагноз должен быть подтвержден медицинским заключением врача, с указанием перечня необходимых препаратов.

Медикаментозная помощь при предынсультном или предынфарктном состоянии (нестабильная стенокардия; прогрессирующая стенокардия напряжения; гипертонический криз; гипертоническая болезнь 3 степени.). Заявки рассматриваются только от жителей Донецка и Макеевки старше 40 лет, имеющих один из вышеперечисленных диагнозов, подтвержденных документально с назначением врача.

Для получения кардиопрепаратов необходимо оставить заявку на бесплатной горячей линии Гуманитарного штаба 0800 509 001 и ожидать звонка сотрудника, который расскажет, какие необходимо подготовить документы, в какой день и по какому адресу можно забрать медикаменты.