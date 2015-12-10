Обед с коллегами повышает продуктивность труда

В новом исследовании, продолжавшемся в течение 15 месяцев, приняли участие 395 человек. Участники работали на пожарных станциях. Добровольцы оценивали продуктивность работы бригад и рассказывали о частоте обедов с коллегами. Исследователи установили, что совместные приемы пищи значительно повышали продуктивность работы, рассказывает meddaily.ru со ссылкой на "HealthVesti.com".

По мнению ученых, такие обеды сильно сближают людей. Именно из-за этого повышается работоспособность. Специалисты рекомендуют работодателям при оборудовании офиса выделять отдельную комнату для совместных обедов сотрудников. Это поможет увеличить прибыль компании.

А еще на продуктивность работников положительно влияет свежий воздух. Исследование, проведенное в Гарвардском университете, показало: проветривание помещения и снижение уровня загрязнения воздуха в офисе улучшает когнитивные функции сотрудников и их способность к обучению.