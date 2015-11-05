Самые лучшие способы для повышения работоспособности

В жизни каждого человека бывают такие дни, когда он в ударе и всю намеченную работу выполняет за считанные часы, ну а бывают такие периоды, когда работоспособность находится практически на нуле. Тогда нам приходится переступать через себя и прикладывать немало усилий, чтобы выполнить все запланированное. Чтобы в жизни случалось меньше таких периодов, британские ученые предлагают следовать некоторым правилам, помогающим повышать работоспособность и быстрее добиваться желаемых результатов, пишет scienceblog.ru.

Группа ученых из Ноттингемского университета провели небольшое исследование, в ходе которого выяснили, что нужно делать человеку, чтобы не терять свою работоспособность.

В проведенном эксперименте приняли участие несколько тысяч человек разных возрастов. Им предложили поучаствовать в нескольких опытах, направленных на повышение продуктивности труда. В итоге ученым после обработки всех данных удалось определить несколько наиболее эффективных способов, позволяющих человеку на протяжении всего дня оставаться энергичным.

Как ни странно, но эти способы оказались очень простыми, так что соблюдать их может абсолютно любой человек независимо от рода занятий и занимаемой должности.

Читайте такжеПохвала в стрессовой ситуации повышает продуктивностьИтак, ученые советуют для достижения лучших результатов в работе каждое утро делать зарядку, причем уделять этому нужно не менее 30 минут. Каждый день человеку обязательно необходимо выпивать минимум 250 мл воды, а еще лучше 2 литра. Также рекомендуется сократить времяпровождение перед телевизором или за компьютером. Если же работа неразрывно связана с ПК, то каждый час нужно устраивать себе небольшие перерывы.

Очень большое значение имеет для человека завтрак, поэтому нужно позаботиться от том, чтобы он был полноценным и содержал как можно больше витаминов.

На работоспособность человека еще влияет его рабочее место, поэтому по окончании рабочего дня обязательно нужно привести его в порядок, чтобы на следующее утро было приятно снова приступать к работе.

Для достижения лучших результатов рабочий день стоит начинать с самых сложных заданий, постепенно переходя к более легким. А для карьерного роста не лишним будет завести дневник, в котором обязательно нужно отмечать не только планы и задания, но и свои успехи.