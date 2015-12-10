Злоупотребление зеленым чаем может стать причиной бесплодия

Известно, что зеленый чай полезен для мозга и сердечно-сосудистой системы. Также он защищает организм от рака. Однако, как показало новое исследование, высокие дозы этого напитка опасны для здоровья. Сотрудники Университета Калифорнии провели исследование на мушках Drosophila. Специалисты установили: злоупотребление зеленым чаем негативно влияет на фертильность. Также исследователи не советуют употреблять высокие дозы БАДов с экстрактом зеленого чая, передает meddaily.ru со ссылкой на NDTV.

Ученые подвергали эмбрионов и личинок мушек воздействию разных доз полифенолов зеленого чая. Из-за этого личинки развивались медленнее, а их вес при рождении был меньше. Кроме того, в будущем у них рождалось меньше потомства. Десять миллиграммов зеленого чая делали мушек беззащитными перед голодом и тепловым стрессом, но спасали их от обезвоживания.

Специалисты говорят, что у особей женского пола снизилась фертильность, и на 17% сократилась продолжительность жизни. Особи мужского пола не пострадали. Высокие дозы полифенолов приводили к появлению аномалий в строении органов репродуктивной системы, таких как атрофия яичников. По словам исследователей, употребление зеленого чая в больших количествах может приводить к апоптозу (запрограммированной гибели) "нужных" клеток.