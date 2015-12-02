Упражнения на выносливость могут быть опасны для сердца - медики

Результаты исследования были опубликованы American Physiological Society, пишут Новости Израиля.

Ученые обнаружили, что у мышей с мутацией десмоплакина – белка, который поддерживает сердечную стенку – упражнения приводили к раннему ослаблению стенки сердца.

Аритмогенная кардиомиопатия желудочка (AVC) является наиболее распространенным сердечным заболеванием и приводит к внезапной смерти во время интенсивных физических нагрузок.

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В ходе нескольких исследований было показано, что у мышей с мутантной формой десмоплакина развиваются такие же проблемы с сердцем, как и у пациентов с AVC. Более того, упражнения также изменили передачу сигнала по молекулярному пути, что способствовало росту новых клеток и затрудняло отложение жира, ускоряя развитие AVC. Подобные эффекты были замечены еще до изменения функциональности ткани.

Исследователи пришли к выводу, что изменения в межклеточных связях могут быть обнаружены еще до ухудшения сердечной функции, и отметили, что следует тщательно выбирать программу нагрузок для пациентов с подобной мутацией.