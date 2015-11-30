Водоросли оказались очень полезным для сердца продуктом

Исследователи из Дании выяснили, что употребление сухих водорослей уменьшает риск развития болезней сердца и сосудов. Всего 5-10 граммов продукта в ежедневном рационе достаточно, чтобы укрепить здоровье. По словам специалистов, водоросли богаты аминокислотами, витаминами и минералами, сообщает meddaily.ru со ссылкой на "RuNews24".

К тому же, в водорослях мало калорий. Значит, они легко усваиваются. Ученые говорят, что сухие водоросли станут хорошей приправой для различных блюд. Исследователи добавляют: при употреблении водорослей с мясом количество клетчатки в пище сильно возрастает. Кстати, другое исследование показало: кофе защищает от сердечно-сосудистых заболеваний.

Чтобы на четверть снизить риск инфаркта и других болезней сердца и сосудов, нужно выпивать по 3-5 чашек кофе в день. Специалисты пока не знают, почему кофе так влияет на сердечно-сосудистую систему. Возможно, дело в антиоксидантах и противовоспалительных веществах, содержащихся в кофейных зернах.