Красное мясо повышает аппетит, показало исследование

Специалисты выяснили, что чрезмерное потребление красного мяса, богатого железом, подавляет активность лептина - гормона, регулирующего аппетит. Это увеличивает риск переедания. Ученые провели исследование на мышах. Экспериментальную группу грызунов в течение двух месяцев кормили пищей с высоким содержанием железа. Остальные мыши получали не так много железа.

Потом исследователи измерили уровни железа в жировой ткани подопытных животных, сообщает meddaily.ru со ссылкой на Science World Report. Исследование показало: уровни железа у грызунов из экспериментальной группы повысились на 215% по сравнению с контрольной группой. Кроме того, уровень лептина в организме у них снизился на 42%. По словам ученых, мыши с высокими уровнями железа в организме стали есть больше.

Согласно данным другого исследования, организм человека тоже реагирует на избыток железа изменением уровня лептина. Кроме того, у людей повышенный уровень железа (даже в пределах нормы) является фактором риска развития многих заболеваний, включая диабет, жировую болезнь печени и болезнь Альцгеймера. Исследователи добавляют: железо из красного мяса усваивается гораздо легче, чем из растительной пищи.