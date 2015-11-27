Медики запретили делать уборку на выходных

Выходные должны быть тем временем, когда организм набирается сил и отдыхает. На практике это зачастую не так. Врачи составили рекомендации, касающиеся того, как проводить выходные, передает meddaily.ru со ссылкой на The Times of India.

Нельзя переедать и налегать на жирное, фастфуд, алкоголь, что не так просто, принимая во внимание походы по родственникам, встречи с друзьями и прочие увеселительные мероприятия, выпадающие на выходные. Такие выходные испортят не только фигуру, но и здоровье. Специалисты подчеркивают: чтобы удовлетворить тягу к вредной еде, достаточно всего немного сахара или соли. А еще можно все десерты делить с друзьями - так порция выйдет меньше.

Читайте такжеПривычка долго спать на выходных увеличивает риск развития диабета и инфарктаСпать слишком много тоже вредно. Это так называемый социальный джетлаг. Максимально допустимый сдвиг в графике пробуждения - один час. Если вы не любите валяться на выходных, это не значит, что все силы стоит отдавать домашним делам, накопившимся за неделю. На самом деле, все просто: нужно равномерно распределять домашние дела в течение рабочей недели.

Организм не может отдохнуть и в том случае, если каждый выходные - "День сурка". Специалисты рекомендуют вводить новые виды деятельности, начиная со спортивных занятий и походов в музей, заканчивая прогулками за городом. В таком случае разгрузку получит не только физика, но и психика.