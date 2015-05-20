Злоупотребление солью задерживает половое созревание подростков

Ни для кого не секрет, что в наше время половое созревание у детей наступает раньше, чем сто лет назад, пишет издание Популярная механика.

Возраст первой менструации у девочек теперь составляет 12 лет, в то время как еще в XIX веке она наступала в 15−16 лет. Ученые называют множество причин акселерации: это и химикаты, влияющие на гормональный фон, и жирная калорийная пища, и увеличение числа разводов и семейных ссор. Последствия раннего пубертата могут быть печальными — он повышает риск развития «женского» и «мужского» рака, а также сердечных заболеваний. Но мало кто знает, что задержка полового созревания тоже опасна. По мнению ученых из университета Вайоминга (США), ее может вызывать повышенное употребление соли.

Они провели эксперимент на детенышах крысы, разделив их на две группы. Одни питались как обычно, а других посадили на диету, при которой содержание соли в пище превышало рекомендованную норму в три-четыре раза. В результате у крыс, евших пересоленные продукты, половое созревание наступило значительно позже, чем у зверьков из первой группы. Исследователи считают, что эти данные можно экстраполировать на людей.

Задержка пубертата чревата депрессиями и стрессом, проблема с поведением и сниженной фертильностью. А фастфуд, которым увлекаются многие подростки, содержит ударные дозы соли. Новое исследование должно стать предупреждением для детей, а главное, их родителей — ведь именно они прививают пищевые привычки.