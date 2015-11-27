Американские учёные создали уникальную базу данных биотоксинов для медицинских исследований

Специалисты Медицинского центра Колумбийского университета описали почти 43 тысячи эффектов воздействия различных токсинов на организм человека, в том числе в качестве обезболивающих и лекарственных средств.

Создана первая в мире терапевтическая база данных токсинов биологического происхождения, сообщают РИА Новости со ссылкой на журнал Scientific Data.

В базе данных, сформированной специалистами Медицинского центра Колумбийского университета, описывается почти 43 тысячи эффектов воздействия различных токсинов на организм человека.

Ученые собрали в каталоге результаты огромного количества исследований по использованию токсинов в качестве обезболивающих и лекарственных средств для лечения таких заболеваний, как рак, диабет, ожирение и сердечная недостаточность. Хотя современная медицина использует лишь небольшую часть токсинов, авторы базы данных надеются, что их каталог будет стимулировать открытие новых лекарств и способов лечения.