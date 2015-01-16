Популярное обезбаливающее Диклофенак связали с инсультами и сердечными приступами

Распространенное обезболивающее - диклофенак - Великобритания занесла в список рецептурных препаратов. И на то есть причины. Как оказалось, лекарство повышает риск осложнений со стороны сердца, пишет meddaily.ru со ссылкой на The Daily Mail. Оно относится к группе нестероидных противовоспалительных препаратов, которые назначают для ослабления болей при артрите, подагре, головных болях и гриппе.

В 2013 год Оксфордский университета впервые доказал, что большие дозы нестероидных противовоспалительных препаратов повышают риск сердечных приступов и инсультов. Теперь европейские эксперты призывают пациентов с больным сердцем, историей сердечных приступов и инсультов отказаться от диклофенака.

А недавно вопросы вызвали даже малые дозы препарата или кратковременный прием. Поэтому отныне пациентам придется проходить обследование, чтобы получить рецепт на диклофенак. Также советуется найти безопасные альтернативы средству. Предупреждения относятся только к таблеткам с диклофенаком. Гели и мази безопасны.