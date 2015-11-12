У детей с ожирением наблюдаются признаки заболеваний сердца

Это выяснила команда ученых под руководством Линьян Джинг (Linyuan Jing), пишет Медпортал.

Известно, что у тучных детей чаще наблюдается повышенное давление и увеличение концентрации холестерина в крови. Чрезмерный набор веса также приводит к возрастанию риска развития диабета 2 типа.

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Авторы проанализировали здоровье 40 детей. Двадцать из них страдали ожирением, а вес других двадцати был в норме. Каждый из детей прошел процедуру магнитно-резонансной томографии сердца. Оказалось, что у детей с лишним весом масса мышц левого желудочка сердца на 27% превышала норму, а сами мышцы были толще на 12%. Утолщение стенок сердечной мышцы наблюдалось у 40% детей. Все это – признаки, указывающие на развитие сердечно-сосудистых заболеваний.

Среди участников, страдающих ожирением, семеро были подростками, однако в исследовании принимали участие и восьмилетние дети, у которых также были выявлены признаки заболеваний сердца. Данные свидетельствуют о том, что нарушения начинают формироваться довольно рано, именно поэтому родители должны уделять внимание рациону детей и следить за их весом.