Зелёный чай и какао полезны для почек

Какао и зеленый чай содержат вещества, помогающие предотвратить и даже вылечить осложнения со стороны почек, вызванные диабетом, говорится в отчете Университета Кампинас. Как отмечает meddaily.ru со ссылкой на La Prensasa, исследуемые вещества, было доказано, уменьшают показатели смерти подоцитов, клеток, ограничивающих вывод белков в мочу.

Попадание большого количества альбумина в мочу - основной показатель проблем с почками у диабетиков. А какао и зеленый чай полезны из-за содержания полифенолов. Но, кстати, в какао есть и другие вещества, которые способны справиться с негативными эффектами диабета. Одно из них - теобромин - алкалоид, активирующий нервную систему.

Исследование проводилось на крысах, у которых был вызван диабет, и клетках, взятых из тканей грызунов и людей. Ткани подвергали воздействию большого количества глюкозы, дабы симулировать диабет. Надо сказать, какао и зеленый чай давно попали в поле зрения ученых. Они уже знакомы с их антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Например, чай защищает от сердечно-сосудистых болезней, а какао снижает систолическое давление.