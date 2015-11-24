Генетически модифицированные комары помогут в борьбе с малярией

16:56, 24 ноября 2015
Зарубежные новости
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В лаборатории Калифорнийского университета в Ирвайне удалось вывести генетически модифицированных комаров, которые не способны распространять малярийный плазмодий.

moya-planeta.ru

Разработка ученых может стать одним из методов борьбы с малярией, пишет Ремедиум, ссылаясь на The Guardian.

С помощью системы редактирования генома CRISPR-Cas9 ученые внедрили в геном комаров рода Anopheles stephensi ген, отвечающий за выработку антител к Plasmodium falciparum. В лабораторных тестах было показано, что в 99,5% случаев модифицированные комары успешно передают своему потомству ген устойчивости к плазмодию. 

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По словам авторов работы, если выпустить полученных в лаборатории комаров в дикую природу, при скрещивании диких и модифицированных насекомых, ген резистентности к Plasmodium falciparum будет быстро распространяться, что приведет в будущем к снижению частоты заражения человека малярией.

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Исследователи подчеркивают необходимость дальнейшего совершенствования системы редактирования генома и проведения полевых испытаний.

Система редактирования генома CRISPR-Cas9 имеет в своей основе «заимствованный» у бактерий механизм защиты от вирусной инфекции. Управляют этой системой однонитковые РНК-гиды, которые позволяют распознавать короткие последовательности ДНК и разрезать их с помощью фермента нуклеазы Cas9. После чего молекула ДНК может возобновить свою структуру по присутствующей матрице. Ученые научились создавать необходимые короткие РНК последовательности, которые отвечают цели исследования, то есть конкретному гену. 

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