Короткий световой день влияет на гормональную систему - исследование

Результаты работы опубликованы в журнале Proceedings of the Royal Society, пишут Новости Израиля.

В результате изучения сибирских хомяков (Phodopus sungorus), система надпочечников которых аналогична системе человека, ученые обнаружили различия в механизме влияния мелатонина – гормона, концентрация которого повышается в темное время суток и снижается в дневное время – на гормон надпочечников дегидроэпиандростерон (DHEA), отвечающий за уровень агрессии у млекопитающих, птиц и, предположительно, человека. Применение этого гормона официально запрещено на спортивных соревнованиях.

Читайте такжеАгрессия - маркер физической силы

Оказалось, что у самок мелатонин действует непосредственно на надпочечники, высвобождая DHEA и включая так называемую "сезонную агрессию", тогда как у самцов мелатонин действует на DHEA через гормоны гипофиза.

К таким выводам позволило прийти наблюдение за поведением хомяков, их реакцией на нарушителей территории, частотой нападений и длительностью атак.

Подобные гендерные различия специалисты объясняют эволюционным механизмом: повышение агрессивности в зимнее время может давать самкам преимущество в условиях дефицита пищи.