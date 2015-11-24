Специалисты представили список суперпродуктов, избавляющих от жировых отложений

Это кокосовый уксус, корица, ламинария, молоко с куркумой, гранаты и полынный чай, пишет meddaily.ru со ссылкой на The Daily Mail. Кокосовый уксус очень похож на другие виды уксуса. Его преимущественно используют в кухне Юго-Восточной Азии. В нем мало калорий и углеводов. Зато в кокосовом уксусе много минеральных веществ (особенно калия), помогающих контролировать сахар и ускоряющих обменные процессы. Диетологи советуют смешать одну столовую ложку уксуса с теплой водой. Таким образом получится "утренний напиток", с которого лучше начинать день. Альтернатива - уксус можно добавлять в салаты.

Корица ускоряет метаболизм и не дает образовываться жировым отложениям. А еще она снижает уровень сахара, который обычно повышен у тучных людей. Корицу можно добавлять в горячие напитки (чай, кофе) или в кашу. В свою очередь, ламинария - настоящая кладезь веществ, ускоряющих процесс пищеварения, и йода, позитивно сказывающегося на обмене веществ. Молоко с куркумой стимулирует выработку желчи, а она помогает расщеплять пищу и переваривать жиры. Куркума предотвращает вздутие и газообразование.

Гранаты богаты клетчаткой, что гарантирует насыщение при минимальном потреблении калорий. Еще в гранатах много антиоксидантов. А полынный чай прекрасно выводит токсины из тела и поддерживает здоровый обмен веществ. Однако нельзя им злоупотреблять и пить дольше четырех недель, иначе появятся побочные эффекты.