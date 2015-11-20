Курение снижает уровень интеллекта - открытие

Новое исследование, проведенное учеными из Университета Эдинбурга, показало, что курение ускоряет процесс старения мозга. Курильщикам сложно принимать решения, планировать и решать проблемы. Но есть и хорошая новость. Бросив курить, человек может поумнеть, сообщает meddaily.ru со ссылкой на The New Indian Express.

Специалисты выяснили: у курильщиков процесс возрастного истончения коры головного мозга протекает быстрее. Мозговая кора связана со многими функциями, включая внимание, память и речь. Скорость старения мозга у куривших добровольцев оказалась в два раза выше, чем было обнаружено в предыдущих исследованиях.

Также исследование показало, что после отказа от вредной привычки толщина коры может восстановиться. У участников исследования, бросивших курить некоторое время назад, мозговая кора была толще, чем у тех, кто бросил не так давно. То есть, у курильщиков есть шанс все исправить.