Европейцы курят и потребляют алкоголя больше всех в мире - ВОЗ

Этот регион держит первенство в мире по количеству выпитого спиртного на душу населения - 11 литров чистого алкоголя в год, пишет BBCUkrainian.com.

Из-за этого, предупреждают эксперты, нынешняя молодежь может не дожить до возраста своих бабушек и дедушек.

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Кроме того, по данным ВОЗ, большинство людей в Европе слишком полные. 59% населения имеют либо избыточный вес или страдают ожирением.

Вместе с тем в новом докладе о здоровье европейцев ВОЗ отмечает, что борьба с раком, диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями успешна и смертность от этих болезней, в частности, от инфарктов и инсультов, снижается.

Однако положительный эффект может быть сведен на нет курением: согласно статистике, курит около трети населения Европы - это самый высокий показатель среди всех регионов мира.

В докладе говорится, что эти цифры являются "тревожно высокими". Региональный директор Европейского ВОЗ Сюзанна Джейкаб отметила: "Этот отчет демонстрирует обнадеживающий прогресс".

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"Но есть риск, что эти достижения будут потеряны, если курение и потребление алкоголя будет продолжаться на нынешнем уровне", - отметила чиновник.