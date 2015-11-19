Планету начали заселять бактерии, неуязвимые для любых антибиотиков

В Китае нашли ген, отвечающий за неуязвимость к колистину — антибиотику из класса полимиксинов, которые считаются антибиотиками «последнего рубежа»: их применяют, когда другие классы препаратов уже не способны уничтожить опасные микроорганизмы. Новый ген уже встречается в организме южнокитайских животных, и недавно начал фигурировать и в болезнях человека. Об этом сообщается в журнале Lancet Infection Diseases, пишет Lenta.ru.

До последнего времени грамотрицательные бактерии, приобретая устойчивость к антибиотикам, оставались уязвимыми к воздействию полимиксинов. В 2012 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала колистин (один из препаратов этой группы) жизненно важным для здоровья человека. Однако это не помешало китайским фермерам в больших количествах давать колистин свиньям и курам (для стимулирования их роста).

Читайте такжеУченые из США разработали антибиотик нового поколенияВ результате, как обнаружил И-Юнь Лю (Yi-Yun Liu) и его коллеги из Южнокитайского агрономического университета (Гуанчжоу), возник первый известный науке ген невосприимчивости к колистину, способный с легкостью перемещаться от одной бактерии к другой.

Более того, этот ген уже широко распространился по Южному Китаю — его нашли в 15 процентах проб мяса и у 21 процента животных, чью кровь взяли на анализ в 2011-2014 годах. Что еще опаснее, ген резистентности к колистину начал играть свою роль в болезнях человека: его нашли в 16 из 1322 проб мочи и крови, взятых на анализ в больницах региона.

Ген легко перемещается из одной бактерии в другую, усиливая их устойчивость к антибиотикам, — в отличие от других аналогичных мутаций, распространение которых ограничивалось ближайшими потомками мутировавшего микроба. Он уже закрепляется в штаммах кишечной палочки, клебсиеллы (возбудителя пневмонии) и синегнойной палочки.

Причина в том, что новый ген (MCR-1) закреплен на плазмидах — двухцепочечных кольцевых молекулах ДНК, способных реплицироваться автономно. Теперь даже запрет на использование колистина в животноводстве не исправит ситуацию: ген уже закрепился на плазмидах и даже при отсутствии контакта с антибиотиками не исчезает. Таким образом, очевидного решения этой проблемы пока нет.