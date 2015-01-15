В Израиле отозвали из аптек антибиотик Lentocilin

Министерство здравоохранения Израиля распорядилось отозвать из аптек антибиотик Lentocilin. Соответствующие распоряжение было опубликовано на сайте минздрава 15 января, сообщает newsru.co.il.

В сообщении говорится, что препарат для внутримышечных инъекций отзывается из аптек из-за возникших сомнений в его безопасности. Минздрав рекомендует врачам и пациентам использовать для лечения проверенные заменители антибиотика.

Всех пациентов, получивших препарат в больничной кассе, просят обратиться в аптеку для его замены.