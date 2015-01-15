В Израиле отозвали из аптек антибиотик Lentocilin

18:14, 15 января 2015
Зарубежные новости
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Препарат для внутримышечных инъекций отзывается из аптек из-за возникших сомнений в его безопасности

Рекомендуют использовать для лечения проверенные заменители антибиотика / Фото: УНИАН

Министерство здравоохранения Израиля распорядилось отозвать из аптек антибиотик Lentocilin. Соответствующие распоряжение было опубликовано на сайте минздрава 15 января, сообщает newsru.co.il.

В сообщении говорится, что препарат для внутримышечных инъекций отзывается из аптек из-за возникших сомнений в его безопасности. Минздрав рекомендует врачам и пациентам использовать для лечения проверенные заменители антибиотика.

Всех пациентов, получивших препарат в больничной кассе, просят обратиться в аптеку для его замены.

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