В Гвинее выписан последний пациент с лихорадкой Эбола

По словам пресс-представителя гвинейского подразделения по борьбе с лихорадкой Эбола, 19-дневному ребенку было сделано два теста, однако вирус в его крови обнаружить не удалось. Младенец родился в центре по лечению лихорадки Эболы у зараженной матери — ей самой выжить не удалось.

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Выписка последнего пациента означает, что если в течение последующих 42 дней в стране не удастся выявить новые случаи заражения, то Гвинея будет объявлена свободной от геморрагической лихорадки.

Ранее в этом месяце ВОЗ заявила о прекращении распространения лихорадки Эбола вСьерра-Леоне, до этого об окончании эпидемии официально было объявлено вЛиберии.