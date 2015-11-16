Воздействие свинца в первые годы жизни может производить неожиданный эффект

16:24, 16 ноября 2015
Зарубежные новости
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Свинец может содержаться во многих продуктах и предметах, включая конфеты, игрушки, лекарства.

Воздействие свинца в первые годы жизни может производить неожиданный эффект / Фото: Пресс-служба Гуманитарного штаба Рината Ахметова

Оказывается, свинец повышает риск возникновения проблем со сном и дневной сонливости у уже подросших детей, пишет meddaily.ru со ссылкой на Zee News со ссылкой на открытие Школы медсестер Университета Пенсильвании. К счастью, с воздействием свинца возможно бороться. Но не все родители и врачи могут выявить саму проблему.

Свинец может содержаться во многих продуктах и предметах, включая конфеты, игрушки, лекарства. Ученые исследовали кровь 665 детей 3-5 лет на концентрацию свинца. Через шесть лет проводилась оценка качества сна (детям уже было 9-11 лет). Выяснилось, что бессонница и прием снотворных наблюдались в 2 и 3 раза чаще среди детей с уровнем свинца, превышавшим или равнявшимся 10 микрограммам свинца на децилитр крови.

В свою очередь, известно, что даже низкие концентрации свинца в крови беременной женщины способны повредить кости и другие органы ее будущего ребенка. Тяжелые металлы проходят через плаценту и влияют на развитие мозга плода. Исследование ученых из Университета Уэйна показало: свинец также нарушает процесс метилирования ДНК (модификации молекулы ДНК без изменения самой нуклеотидной последовательности), и эти изменения передаются через поколение.

Специалисты обнаружили специфические изменения ДНК в сухих пятнах крови новорожденных детей. Биоматериал женщин и детей был получен из уникального биобанка, в котором хранятся пятна крови детей, рождавшихся с 1984 года. Исследователи выяснили, что воздействие свинца на беременную женщину затрагивает процесс метилирования ДНК половых клеток плода. Таким образом, свинец способен изменить кровь внука женщины, подвергшейся воздействию.

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