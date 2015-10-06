Воздействие свинца на беременную негативно отражается на здоровье её внуков

Известно, что даже низкие концентрации свинца в крови беременной женщины способны повредить кости и другие органы ее будущего ребенка. Тяжелые металлы проходят через плаценту и влияют на развитие мозга плода. Новое исследование показало: свинец также нарушает процесс метилирования ДНК (модификации молекулы ДНК без изменения самой нуклеотидной последовательности), и эти изменения передаются через поколение, сообщает meddaily.ru со ссылкой на ScienceDaily.

Команда ученых из Университета Уэйна обнаружила специфические изменения ДНК в сухих пятнах крови новорожденных детей. Биоматериал женщин и детей был получен из уникального биобанка, в котором хранятся пятна крови детей, рождавшихся с 1984 года. Исследователи выяснили, что воздействие свинца на беременную женщину затрагивает процесс метилирования ДНК половых клеток плода. Таким образом, свинец способен изменить кровь внука женщины, подвергшейся воздействию.

Читайте такжеВеликобритания начинает проект, в ходе которого впервые проведут 10 трансплантаций маткиВ данном исследовании эпигенетический характер наследования изменений, вызванных воздействием свинца, был подтвержден впервые. Ученые надеются, что исследование, охватывающее два поколения, позволит найти гены, которые станут биомаркерами риска. Однако профили крови внуков, по-видимому, со временем нормализуются. Кроме того, воздействие свинца на плод и аналогичная интоксикация в детском возрасте приводят к разным эпигенетическим последствиям.