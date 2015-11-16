Чтобы стать счастливым, нужно отказаться от соцсетей

Зависть, попытки приукрасить свою жизнь и проблемы с концентрацией тесно связаны с использованием Facebook. Обо всем этом можно забыть, проведя без социальной сети всего неделю. В новом эксперименте приняли участие 1095 человек из Дании, сообщает meddaily.ru со ссылкой на The Hindustan Times.

Добровольцев разделили на две группы. Первая группа продолжала пользоваться Facebook, а вторая перестала это делать. Спустя неделю у участников, отказавшихся от соцсети, повысился уровень удовлетворенности жизнью. Из них 88% считали себя счастливыми по сравнению с 81% добровольцев из второй группы. Пользователи Facebook чувствовали себя несчастными на 39% чаще тех, кто не использовал социальную сеть.

Около 84% участников из экспериментальной группы ценили свою жизнь по сравнению с 75% из контрольной. Всего 12% добровольцев, переставших использовать Facebook, оказались недовольны жизнью. В контрольной группе на это жаловались 20% участников. К концу эксперимента люди, жившие без соцсети, стали больше общаться. Кроме того, у них стало меньше проблем с концентрацией. В контрольной группе таких изменений не было.