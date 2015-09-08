Ради здоровых отношений эксперты советуют удалить своего партнера из друзей в соцсетях

Это поможет сохранить отношения. По словам психотерапевта Йена Кернера, лучше всего - вообще удалить свой аккаунт и проводить больше времени со своей второй половиной. Он добавляет: из-за мобильных телефонов партнеры меньше общаются лицом к лицу. В результате возникают недопонимание и конфликты, пишет meddaily.ru со ссылкой на The Daily Mail.

Согласно исследованию, проведенному специалистами из Pew Research Center, 25% людей, состоящих в браке или серьезных отношениях, переписывались с партнером посредством сообщений, находясь при этом вместе. Столько же респондентов жаловались на то, что партнер отвлекался на телефон. 8% ссорились со своей второй половиной из-за Интернета.

Йен Кернер удалил свою учетную запись на Facebook. Он говорит: социальная сеть негативно влияла на его отношения с женой. Эксперт не хотел знать о жизни своей супруги слишком много. Ему хотелось непредсказуемости, поэтому он в свое время принял решение удалить жену из друзей. И он советует поступить так всем, кто хочет, чтобы в отношениях была загадка.

При этом многие считают: партнеры не должны скрывать друг от друга то, чем они занимаются в соцсетях. Так, 56% из 2000 участников исследования, проведенного по заказу Samsung, были уверены, что обмен пин-кодом от телефона, паролем от соцсети и электронной почты - знак верности и преданности. Более трети респондентов имели доступ к аккаунтам партнеров.

Почти 40% знали пароли от электронной почты, а 26% - от Facebook. 4 из 10 опрошенных проверяли телефон партнера за его спиной. 6 из 10 этих участников опроса таким образом узнали об измене. Кроме того, треть респондентов испортила сюрприз, заглянув в телефон или электронную почту второй половины.