Социальные сети подрывают здоровье молодежи, предупреждают медики

Если подросток проводит в день более двух часов в Facebook, Twitter или Instagram,у него повышается риск умственных проблем, психологического дистресса и даже суицидальных наклонностей, передает meddaily.ru со ссылкой на The Times of India.

Ученые сравнили время, которое подростки из группы добровольцы тратили на соцсети, с отчетами о психологическом состоянии, подаваемыми самими подростками. К исследованию были привлечены подростки, начиная с седьмого класса. Почти 25% из них использовали соцсети более двух часов в день.

И для некоторых соцсети становились настоящей проблемой. По мнению экспертов, необходимо использовать всю силу соцсетей для профилактики и пропаганды психологической помощи. Соцсети способны связать группы риска среди молодежи и экспертов от медицины.