Свиное сало оказалось полезнее оливкового масла

Специалисты долгое время рекомендовали употреблять в пищу растительные масла. Однако выяснилось, что при нагревании они выделяют большое количество токсичных химических соединений. Эти альдегиды могут вызвать рак, болезни сердца и даже слабоумие. Новое исследование показало: полезнее готовить еду на свином сале, сливочном или кокосовом масле. К такому выводу пришли ученые из Университета Де Монфорта после 20 лет наблюдений, передает meddaily.ru со ссылкой на The Daily Mail.

Исследователи обнаружили: рыба, приготовленная на кукурузном или подсолнечном масле, содержит в 200 раз больше токсичных альдегидов, чем рекомендуется по международным стандартам безопасности. Между тем, раньше эксперты рекомендовали отдавать предпочтение именно полиненасыщенным жирам.

Дело в том, что при нагревании все масла вступают в одни и те же химические реакции. Но полиненасыщенные жиры, содержащиеся, например, в оливковом масле, выделяют намного больше токсических соединений, чем мононенасыщенные жиры. Насыщенные жиры оказались самыми безопасными. Токсические побочные продукты приводят к таким проблемам, как рак, пороки развития при беременности, воспаление, болезни сердца, язва желудка и гипертония.

Продукты окисления липидов способны накапливаться в организме и оказывать негативное воздействие на здоровье через какое-то время. В первую очередь, ученые рекомендуют отказаться от жареной пищи. Так как большинству людей это не под силу, следует выбирать для приготовления еды правильное масло. Например, кокосовое. Оно содержит до 90% насыщенных жиров, которые безопасны для здоровья.