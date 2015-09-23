Употребление оливкового масла помогает предотвратить рак молочной железы
10:00, 23 сентября 2015Зарубежные новости
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Испанские ученые установили, что средиземноморская диета, включающая рыбу, овощи и особенно оливковое масло, снижает риск заболевания раком груди.
Употребление оливкового масла помогает предотвратить рак груди / Фото: mybeautydoctor.ru
В ходе исследования, продолжавшегося пять лет, у участниц опытов, ежедневно добавлявших в пищу 4 столовых ложки оливкового масла, в два раза реже был диагностирован рак груди, чем у женщин, сидевших на диете с низким количеством жиров, пишут Новости Израиля, ссылаясь на сайт Business Day.
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Более ранние исследования показали, что средиземноморская диета полезна для почек, а также снижает риск заболеваний у людей, страдающих ожирением.
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