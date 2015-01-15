Рыба - очень важный продукт для организма человека
10:15, 15 января 2015Зарубежные новости
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Ни один другой продукт не сравнится с воздействием рыбы на физическое и психическое состояние человека
Польза рыбы для здоровья бесспорна, ведь этот продукт содержит жирные кислоты Омега 3
Фото: gdefon.com
Японские специалисты привлекли к новому исследованию о здоровом питании долгожителей, чтобы выяснить, какой продукт в рационе является самым важным, пишет med2.ru. Оказалось, что это рыба.
Ни один другой продукт не сравнится с воздействием рыбы на физическое и психическое состояние человека. Таковы выводы исследования, проведенного на базе Национального института здравоохранения и питания.
Оказалось, что у испытуемых, которые в достаточном количестве потребляли рыбу, было намного лучше и физическое, и психическое здоровье.
Польза рыбы для здоровья бесспорна, ведь этот продукт содержит жирные кислоты Омега 3.
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