Рыба - очень важный продукт для организма человека

Японские специалисты привлекли к новому исследованию о здоровом питании долгожителей, чтобы выяснить, какой продукт в рационе является самым важным, пишет med2.ru. Оказалось, что это рыба.

Ни один другой продукт не сравнится с воздействием рыбы на физическое и психическое состояние человека. Таковы выводы исследования, проведенного на базе Национального института здравоохранения и питания.

Оказалось, что у испытуемых, которые в достаточном количестве потребляли рыбу, было намного лучше и физическое, и психическое здоровье.

Польза рыбы для здоровья бесспорна, ведь этот продукт содержит жирные кислоты Омега 3.