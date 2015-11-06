FDA разрешила применение антиретровирусного препарата на основе пролекарства тенофовира

Новое лекарственное средство предназначено для лечения ВИЧ-инфекции у пациентов старше 12 лет (масса тела пациента должна превышать 35 кг). Каждая таблетка Дженвоя содержит элвитегравир (150 мг), кобицистат (150 мг), эмтрицитабин (200 мг) и тенофовир алафенамид (10 мг).

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Эффективность и безопасность применения препарата была подтверждена результатами четырех клинических испытаний, прошедших при участии 3,71 тыс. пациентов. Так, в прошлом месяце Gilead опубликовала итоги КИ, продемонстрировавшего, что Дженвоя имеет схожую эффективность с предыдущим антиретровирусным препаратом компании Стрибилдом (Stribild), но обладает лучшим профилем безопасности.

Тенофовир алафенамид является пролекарством тенофорира. Механизм действия тенофовира алафенамида аналогичен тенофовиру, но в исследованиях было показано, что в сравнении с последним, сопоставимая противовирусная активность тенофовира алафенамида наблюдается при введении в 10 раз меньших доз.

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В конце прошлого года Gilead подписала соглашение с Mylan о предоставлении прав на производство и распространение Дженвоя на территории 112 развивающихся стран. В условиях договора прописано, что после того, как тенофовир алафенамид будет одобрен FDA, Gilead предоставит Mylan информацию о процессе производства лекарственного препарата.