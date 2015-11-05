Человек уже рождается с самооценкой, установили учёные

К пяти годам у ребенка уже есть развитая самооценка, показало исследование института при Университете Вашингтона. Как отмечает meddaily.ru со ссылкой на Zee News, ученые разработали тест для анализа самооценки более чем у 200 детей пятилетнего возраста. Раньше никто подобного не делал.

Некоторые считают, что у маленьких детей еще нет способности негативно или позитивно смотреть на себя как на личность. Но, видимо, самооценка - некое фундаментальное качество, которое заложено изначально. И в школу ребенок приходит уже с определенным взглядом на себя.

Читайте такжеСамооценка ребенка зависит от главы семьиВ принципе, ранее подобные аспекты личности не удавалось зафиксировать у детей из-за несовершенства тестов (они были слишком сложными). Новый тест включает в себя вопросы, больше подходящие детям. Например, у детей интересуются, что они делают хорошо ("Я хорошо бегаю").

Оказалось, пятилетки обоих полов в больше степени ассоциировали себя с "хорошим", чем с "плохим". Плюс, дети с высокой самооценкой и сильной гендерной идентификацией чаще выбирали представителей своего пола для взаимодействий.