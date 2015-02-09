Развод родителей делает детей тревожными

15:40, 09 февраля 2015
Зарубежные новости
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Такие дети, возможно, никогда не догонят своих сверстников, имеющих полные семьи, из-за тревожности, одиночества и ощущения печали, которые овладевают ребенком

У детей, переживших развод родителей, более низкая самооценка / Фото: igrymalysham.ru

Когда родители разводятся, у ребенка могут начаться проблемы с успеваемостью, выяснили исследователи. Такие дети, возможно, никогда не догонят своих сверстников, имеющих полные семьи, из-за тревожности, одиночества и ощущения печали, которые овладевают ребенком, пишет Здоровье.

Пятилетнее наблюдение за 3585 детьми в возрасте примерно с четырех лет показало: наибольший удар был нанесен по успеваемости в математике и по навыкам межличностного общения и поведения, констатирует руководитель исследования Хен Сик Ким из Университета Висконсин-Мэдисон. У детей, переживших развод родителей, также отмечалась более низкая самооценка. Хотя их эмоциональное состояние несколько стабилизировалось после самого развода, такие дети все равно отставали на фоне детей из полных семей.

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