Средняя продолжительность жизни в развитых странах за последние 30 лет выросла больше чем на 10 лет

Средняя продолжительность жизни в развитых странах по сравнению с 70-ми годами прошлого века выросла больше чем на 10 лет, подсчитали в международной Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Как передает русская служба ВВС, членами организации являются 34 страны.

В выпущенном в среду сборнике материалов организации говорится о том, что в среднем в странах ОЭСР продолжительность жизни выросла с примерно 70 до 80 с половиной лет. Из мировых стран наибольший рост в этом плане показали Турция и Индия, где средний срок жизни возрос почти на треть: в 1970-х годах в Турции он находился на уровне 55 лет, а к 2013 вырос до 76,6. В Индии средняя продолжительность жизни выросла с примерно 50 до 66 с половиной лет, однако остается одной из самых низких в мире.

Согласно данным ОЭСР, наиболее длинную жизнь проживают японцы. Жизнь среднего японца к 2013 году длилась чуть больше 83 лет. Вслед за Японией по этому показателю идут Испания и Швейцария со сравнимыми цифрами.

В 1800 году, по данным исследователей, средняя продолжительность жизни составляла 33 года у женщин и 31 год у мужчин.

ОЭСР – международная организация, членами которой на сегодня являются 34 страны. 70 стран имеют статус партнеров ОЭСР, принимая участие во многих сферах ее деятельности. За влиянием ОЭСР входит в тройку ведущих мировых экономических учреждений, наряду с МВФ и Всемирным банком.