Счастливые люди живут дольше - результаты исследования
Ощущение счастья не зависит от уровня доходов, здоровья или семейного положения.
Американские ученые из Университета Северной Каролины выяснили, что счастливые люди живут дольше, независимо от уровня доходов, здоровья или семейного положения.
30-летнее исследование, которое является первым в своем роде, показало, что несчастные люди всех возрастов имели на 14% больше шансов умереть к концу исследования, чем счастливые и позитивно настроенные участники, пишет orthodox.od.ua. Независимо от дохода, здоровья или семейного положения, люди, которые считали себя очень счастливыми в начале исследования, гораздо чаще переживали тех, кто был не слишком счастлив. Такие выводы были получены в ходе изучения 30000 взрослых. После опроса участников специалисты рассмотрели базы данных смертей, чтобы увидеть, существует ли какая-либо связь между уровнем счастья и вероятностью умереть в последующие десятилетия.
Одним из возможных объяснений влияния счастья на долголетие может быть то, что счастливые люди могут лучше справляться со стрессом и имеют большое количество друзей, что благоприятно сказывается на их психическом здоровье. В стремлении улучшить жизнь граждан политики, прежде всего, обеспокоены экономической безопасностью, предотвращением насилия и антисоциального поведения, упуская такую важную переменную, как счастье, говорят специалисты. Более высокие доходы, свободные от преступности кварталы и улучшенные программы общественного здравоохранения могут обеспечить безопасность и снижение уровня заболеваний, но они не обязательно порождают счастье. В дополнение к улучшению экономического уровня жизни населения и доступа к медицинской помощи, политики должны рассмотреть пути, чтобы сделать людей счастливыми, помочь им справиться со стрессом, а также поощрять прочные позитивные социальные связи между друзьями, соседями и семьями, включая супругов, подчеркивают эксперты.