Счастливые люди живут дольше - результаты исследования

Американские ученые из Университета Северной Каролины выяснили, что счастливые люди живут дольше, независимо от уровня доходов, здоровья или семейного положения.

30-летнее исследование, которое является первым в своем роде, показало, что несчастные люди всех возрастов имели на 14% больше шансов умереть к концу исследования, чем счастливые и позитивно настроенные участники, пишет orthodox.od.ua. Независимо от дохода, здоровья или семейного положения, люди, которые считали себя очень счастливыми в начале исследования, гораздо чаще переживали тех, кто был не слишком счастлив. Такие выводы были получены в ходе изучения 30000 взрослых. После опроса участников специалисты рассмотрели базы данных смертей, чтобы увидеть, существует ли какая-либо связь между уровнем счастья и вероятностью умереть в последующие десятилетия.

Одним из возможных объяснений влияния счастья на долголетие может быть то, что счастливые люди могут лучше справляться со стрессом и имеют большое количество друзей, что благоприятно сказывается на их психическом здоровье. В стремлении улучшить жизнь граждан политики, прежде всего, обеспокоены экономической безопасностью, предотвращением насилия и антисоциального поведения, упуская такую важную переменную, как счастье, говорят специалисты. Более высокие доходы, свободные от преступности кварталы и улучшенные программы общественного здравоохранения могут обеспечить безопасность и снижение уровня заболеваний, но они не обязательно порождают счастье. В дополнение к улучшению экономического уровня жизни населения и доступа к медицинской помощи, политики должны рассмотреть пути, чтобы сделать людей счастливыми, помочь им справиться со стрессом, а также поощрять прочные позитивные социальные связи между друзьями, соседями и семьями, включая супругов, подчеркивают эксперты.