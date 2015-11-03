Чтобы ОРВИ не перетек в бронхит

Начинается все с катарального воспаления верхних дыхательных путей, затем инфекция, если не лечить ее должным образом, опускается в бронхи. Таков механизм развития бронхита – сверху вниз.

Читайте такжеВ Японии успешно испытали таблетку, способную вылечить грипп за день

Если иммунитет на высоте, при ОРВИ бывает достаточно ингаляций, полосканий горла настоями или отварами ромашки, шалфея, календулы, приема внутрь легких отхаркивающих средств – отваров девясила, мать-и-мачехи, микстур с корнем алтея, солодки.

Прекрасно помогают и согревающие компрессы, горчичники. Еслитемператураподнялась выше 38°, появилась мокрота зеленого цвета, обязательно обратитесь к врачу: он подберет более действенные препараты, при необходимости назначит антибиотик.

Читайте такжеИмбирь лечит простуду и "сжигает" лишний вес

Можно заранее предположить, у какого пациента разовьется бронхит. Как правило, бронхитом страдают курильщики, люди ослабленные, с пониженным иммунитетом, с неправильно сбалансированным питанием и чрезмерно загруженные на работе. Поэтому во время бронхита следует отложить все дела и заняться исключительно восстановлением пошатнувшегося здоровья. Особое внимание стоит обратить и на рацион: обогатите его овощами, фруктами, зеленью, посоветуйтесь с врачом, какие витамины и иммуномодуляторы стоит принимать.