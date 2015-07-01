Эксперты призывают бороться с курением с помощью менее опасных альтернатив

Если угроза наркомании сегодня осознана многими странами мира, алкоголизма - лишь относительно небольшой частью государств, то пагубные последствия эпидемии курения до сих пор не рассматриваются как серьезная проблема. Хотя експертами доказано: 25% болезней, приводящих к преждевременной смерти, прямо или косвенно связаны с курением.

«К 2100 году от курения умрет до миллиарда человек, – утверждает бывший исполнительный директор по неинфекционным заболеваниям и психическому здоровью ВОЗ и главный разработчик Рамочной конвенции по борьбе с табаком Дерек Як. – Свидетельства миллионов людей о безуспешных попытках бросить курить, до того как как они перешли на продукты сниженного риска, в конце концов, становятся частью эпидемиологической науки, которая направляет законодательство».

«Кроме известных, хорошо описанных состояний, связанных с курением - рак легких, опухоли верхних дыхательных путей и хроническое обструктивное заболевание легких (ХОЗЛ), с недавнего времени этот список пополнили астма, аллергический и хронический риносинусит, - рассказывает в рамках Всемирного никотинового форума директор Института внутренней медицины и клинической иммунологии Университета Катании Риккардо Полоза. - Доказано, что смертность от астмы у курильщиков намного выше, чем у астматиков, которые не курят. Кроме того, больные бронхиальной астмой, которые курят, имеют пониженную терапевтическую реакцию на противоастматические препараты. Моя научная группа обнаружила объективные и субъективные улучшения состояния дыхательных путей у курящих астматиков, которые снизили потребление табака путем перехода на регулярное использование продуктов сниженного риска или совсем бросили курить».

Специалисты уверены, что бороться с зависимостью можно только с помощью менее опасной альтернативы. «Важно объяснять потребителю, что наиболее опасен не сам никотин, а процесс горения и табачные смолы, которые при этом выделяются, - считает британский борец с курением и советник бывшего премьера Великобритании Тони Блэра Клайв Бэйтс. – Курильщикам нужен выбор, доказано, что продукты сниженного риска открывают для курильщиков традиционных сигарет возможности сократить риск от курения на, как минимум, 95%».

Беспокоит экспертов отсутствие государственной и социальной поддержки данных инициатив. «Если чиновники будут настаивать на запрете всех форм никотина, это будет бесполезная долгая работа, - утверждает Клайв Бэйтс. – Люди, в своем большинстве, психологически зависимы. Тут важен комплексный подход со стороны государства, врачей и общественных деятелей».

«Использование менее опасной альтернативы для получения никотина вместо сигарет дают нам шанс сократить количество жертв, – утверждает бывший исполнительный директор по неинфекционным заболеваниям и психическому здоровью ВОЗ и главный разработчик Рамочной конвенции по борьбе с табаком Дерек Як. – Нам нужно иметь в ввиду эту находку и удвоить усилия, чтобы наверстать 50 лет игнорирования простой реальности, что убирает не никотин, а курение».

По материалам «Ваше здоров’я».