Учёные обнаружили в хот-догах ДНК человека

Известно: обработанные мясные продукты вредны для здоровья. И, как показало недавно проведенное расследование, в хот-догах, включая вегетарианские, содержатся странные ингредиенты, в том числе, человеческая ДНК, пишет meddaily.ru со ссылкой на The Telegraph.

Итак, аналитики из Clear Food Labs установили: в 10% вегетарианских хот-догах встречается мясо. В 2% хот-догов была обнаружена человеческая ДНК. Судя по всему, ДНК попала в продукт во время обработки и производства. Речь идет о слюне и прочих жидкостях человеческого тела. Также ученые нашли несоответствия состава этикетке.

Читайте такжеУпотребление переработанного мяса приводит к онкологическим заболеваниям - ВОЗ Например, в 345 проанализированных хот-догах от 75 крупных американских производителей эксперты нашли заменители свинины и ряд неожиданных ингредиентов, включая куриное мясо и ягнятину. Результаты удалось получить благодаря детальному генетическому анализу. Подобное исследование продуктов питания проводится впервые.