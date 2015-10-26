Употребление переработанного мяса приводит к онкологическим заболеваниям - ВОЗ

Переработанное мясо - например, сосиски, колбаса или бекон - вызывают рак толстой кишки, а красное мясо также может быть связано с риском возникновения такого заболевания, заявляет Всемирная организация здравоохранения.

Употребление 50 г переработанного мяса в день (менее двух кусочков бекона) увеличивает риск возникновения рака такого типа на 18%, говорится в отчете входящего в ВОЗ Международного агентства по изучению рака, сообщает русская служба Би-Би-Си.

Красное м'ясо, "возможно, канцерогенно", однако доказательств пока недостаточно, говорится в отчете.

При этом в ВОЗ отмечают, что по другим показателям мясо может быть одновременно полезным для здоровья.

Для составления отчета ВОЗ проанализировала 800 научных исследований, изучавших возможную связь между употреблением мясных продуктов и раком.

Канцерогенные свойства переработанного мяса, возможно, связаны с добавками и способами приготовления, которые увеличивают срок его годности, - копчением, вялением, а также добавлением соли и консервантов.

Как отметил представитель ВОЗ Курт Страйф, риск возникновения рака из-за употребления переработанного мяса остается маленьким, но увеличивается в зависимости от объема потребляемых продуктов.