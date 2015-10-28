Изменение климата представляет особую угрозу для детей, считают ученые

Наиболее высокому риску подвержены дети из бедных стран. Они чаще получают травмы, умирают, теряют близких из-за стихийных бедствий, включая наводнения и штормы. Кроме того, страдает психика детей. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), более 88% болезней, связанных с изменением климата, встречаются у детей младше пяти лет, пишет meddaily.ru со ссылкой на Zee News.

В наименее развитых странах и так самый большой процент различных болезней. А изменение климата его увеличивает. По приблизительным оценкам, к 2030 году из-за желудочно-кишечных заболеваний, вызванных сменой климата, умрут 48000 детей младше 15 лет, в первую очередь, в Азии и Тропической Африке.

Специалисты из Американской академии педиатрии провели обзор последних научных исследований, связывающих изменения климата со здоровьем, развитием, благополучием и питанием детей. Оказалось, младенцы младше года особенно часто умирают из-за жары. К концу XXI века количество смертей, связанных с жарой, увеличится на 5,5% среди женщин и 7,8% среди мужчин. По словам экспертов, необходимо срочно искать выход из данного положения.