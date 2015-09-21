Желудок работает по "внутренним часам"



Специалисты из Университета Аделаиды обнаружили, что желудок не только переваривает пищу, но и определяет, насколько человек сыт и какой сейчас час, пишет med2.ru.

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В рамках исследования ученые изучали 8-недельных мышей, чтобы определить, как нервы в желудке растягивают процесс приема пищи на 3 раза в день. В результате было обнаружено, что когда нервы должны быть активны, они демонстрировали сниженную чувствительность к растягиванию, которое происходит во время приема пищи.

“Чувствительность нервов определяет скорость передачи сигнала в мозг о наполненности желудка. В течение дня в период бодрствования, чувствительность нервов в желудке - минимальная”, - комментирует доктор Стивен Кентиш (Stephen Kentish), ведущий автор работы. “При этом ночью, когда телу не требуется много энергии, нервы реагируют быстро, сообщая мозгу, что пора прекратить есть”.

Результаты исследования во многом объясняют, почему у людей, работающих по ночам, наблюдаются определенные отклонения, такие как лишний вес.

Авторы также отмечают, что мыши были чувствительны к незначительным смещениям времени пробуждения – даже на несколько часов. В результате таких смещений у мышей менялся аппетит.

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Ученые считают, что при разработке диеты, прежде всего, нужно обращать внимание на то, в какое время принимается пища, не делая основного упора на сами продукты.

“Несмотря на то, что эксперимент проводился на лабораторных мышах, мы полагаем, тот же самый процесс свойственен и организму человека. Мы надеемся продолжить исследование и выяснить, меняется ли экспрессия гормона голода, лептина, у мышей в течение 24 часов, и как этот процесс может взаимодействовать с внутренними часами”, -заключает доктор Кентиш.

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В предыдущем исследовании на аналогичную тему ученые обнаружили, что работа в ночное время или сверхурочно приводит к развитию ожирения.