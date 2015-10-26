Благодарность - ключ к счастливому браку

Ученые из Университета Джорджии раскрыли секрет идеального брака. Оказывается, он вовсе не в дорогих подарках или семейной психотерапии. Нужно просто почаще говорить друг другу "спасибо". По словам специалистов, на качество брака влияет именно благодарность и вера человека в то, что супруг его ценит, пишет meddaily.ru со ссылкой на The Daily Mail.

Исследователи опросили 468 добровольцев, состоявших в браке. Участники ответили на вопросы о своем финансовом положении, стиле общения и чувстве благодарности к своему партнеру. Ученые установили: по уровню благодарности можно было судить о том, насколько счастлив человек в браке.

Слова благодарности помогали партнерам, когда те сталкивалась с проблемами. Так, обычно жены что-то требуют от мужей, а мужья не хотят это выполнять. Специалисты выяснили, что финансовые трудности заставляли обоих партнеров вести себя подобным образом. А благодарность прерывала порочный круг таких конфликтов.