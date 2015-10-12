Учёные выяснили, что сильнее всего ранит женщин и мужчин

Оказалось, эмоциональное предательство мужчины страшнее сексуальной неверности для женщин. А вот для мужчин дела обстоят строго наоборот, пишет meddaily.ru со ссылкой на The Daily Mail. Видимо, здесь мы видим работу эволюционного механизма. Итак, женщина от природы больше настроена на заботу о детях. Поэтому для нее важно, чтобы партнер остался в семье в качестве помощника и защитника. И страх, что партнер влюбится в другую, очень силен.

У мужчин же силен страх того, что они будут воспитывать чужого ребенка. Посему, сексуальная измена женщины для них страшнее эмоциональной, говорят сотрудники Норвежского университета науки и технологии. Исследование 1000 добровольцев показало: психология мужчин и женщин в репродуктивном плане сильно отличается. Добровольцам обоих полов в произвольном порядке давали одну из четырех версий опросника, касавшегося ревности.

Половина отвечала, эмоциональный или сексуальный аспект измены был более значимым (предлагалось четыре разных сценария развития событий). Так, 45,9% мужчин больше тревожила сексуальная измена, чем эмоциональная. Такой же ответ был только у 16,6% женщин. Это наглядно показывает значительные различия мужчин и женщин.