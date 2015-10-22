В Варшаве открылась фотовыставка, посвященная украинским детям, которые пострадали в войне.

Как сообщает Польское радио, сегодня в Королевском замке в Варшаве открывается фотовыставка под названием «И мир о них забыл...». В экспозиции представлены работы фоторепортеров из Восточной Европы.

Один из организаторов выставки вице-президент объединения Expatria Конрад Прушинский подчеркнул, что конфликт в Украине непосредственно затронул более 130 тыс. детей. «Война отобрала у них детство, покалечила, лишила медицинской опеки, отразилась на психике», - отметил Прушинский.

В Варшаве выставка будет проходить только один день. Позже фотографии отправятся в тур по Польше, а после этого – по Европе. Экспозицию можно будет посетить также в Гданьске, Киеве, Праге и Гамбурге.

Деньги от продажи билетов и с аукциона, организованного во время выставки, будут переданы на лечение 19 украинских детей с временно оккупированных территорий Донбасса.