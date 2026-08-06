Прием 'Мунджаро' может снизить риск сердечных приступов, но есть нюанс, – исследование

В исследовании приняли участие почти 53 000 человек с диагнозом диабета 2 типа и сердечных заболеваний.

Прием препарата "Мунджаро" (Mounjaro) пациентами с диабетом 2 типа может снизить риск сердечных приступов у людей.

Как показывают результаты нового американского исследования, у тех, кто принимал этот препарат, вероятность сердечного приступа была на 33% ниже по сравнению с пациентами, принимавшими другие лекарства от диабета 2 типа, пишет The Independent.

В исследовании приняли участие почти 53 000 человек с диагнозом диабета 2 типа и сердечных заболеваний. Были тщательно отслежены основные неблагоприятные сердечно-сосудистые события (MACE), включая инфаркты и инсульты, и сравнены результаты для тех, кто начал принимать "Мунджаро", с результатами пациентов, принимавших ситаглиптин (еще один распространенный препарат для лечения диабета).

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Через год риск развития MACE составил 2,9% среди тех, кто принимал "Мунджаро", по сравнению с 4,4% в группе ситаглиптина.

Исследователи подсчитали, что это эквивалентно предотвращению одного случая на каждые 70 человек. "Мунджаро" снизил риск сердечных приступов на треть, хотя существенной разницы в частоте инсультов выявлено не было. Однако, как показал анализ, "Мунджаро" снизило количество госпитализаций из-за инфекций.

По данным исследователей, на каждые 48 пациентов удалось предотвратить одну госпитализацию. Это также позволило предотвратить один случай смерти от любой причины на каждые 122 пациента.

"Это исследование показывает, как данные, основанные на клинических испытаниях, могут оценить ожидаемую пользу для сердечно-сосудистой системы от начала лечения тирзепатидом после стандартной фоновой терапии и помочь в принятии совместных решений", – говорится в материале.

"Мунджаро", агонист рецептора GLP-1, также известный как тирзепатид, в настоящее время используется в Национальной службе здравоохранения (NHS) для лечения как диабета 2 типа, так и тяжелого ожирения.

Что еще нужно знать людям с диабетом

Как сообщал УНИАН, одним из важнейших механизмов является способность чеснока улучшать секрецию инсулина, то есть гормона, который помогает переносить глюкозу из крови в клетки для использования ее в качестве источника энергии.

В частности, несколько исследований на животных показали, что аллицин – соединение, содержащееся в чесноке, – может защищать и улучшать функцию бета-клеток поджелудочной железы, где секретируется инсулин.

С физиологической точки зрения чеснок может способствовать уменьшению гибели бета-клеток. Это позволяет поджелудочной железе более эффективно выделять инсулин при повышении уровня сахара в крови. В результате в клетки поступает больше глюкозы, что способствует снижению уровня сахара в крови.

Также чеснок может влиять на переваривание крахмала и всасывание сахара. Некоторые исследования свидетельствуют о том, что соединения в чесноке могут подавлять ферменты, участвующие в расщеплении крахмала.

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