Самые значимые факторы риска болезней сердца

В среднем курение укорачивает жизнь на 7 лет. Изменения вязкости крови при курении ведут к повышенному образованию тромбов, пишет meddaily.ru. У курильщиков повышен уровень окиси углерода в крови, что нарушает поступление кислорода в ткани. Кроме того, никотин вызывает спазм артерий, что приводит к повышению уровня артериального давления.

У курящих риск инфаркта миокарда выше в 2 раза, риск внезапной сердечной смерти в 4 раза, чем у некурящих. Рекомендуется рассчитывать индекс курильщика (ИК) = 12 х N, где N - количество сигарет выкуриваемых в день. При ИК = 12-48, риск серьезных коронарных осложнений возрастает в 2 раза по сравнению с некурящими, а при ИК ˃300 - в 5 раз, говорит Максим Нижегородцев, к.м.н., руководитель диагностического направления кардиологии Лабораторной службы Хеликс.

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Сахарный диабет - также фактор риска, при котором развитие сердечно-сосудистых заболеваний и осложнений от них возрастает в среднем более чем в 2 раза. Пациенты, страдающие ишемической болезнью сердца, имеют худший прогноз, особенно при развитии инфаркта миокарда. Считается, что при стаже сахарного диабета 10 лет и более все больные имеют достаточно выраженный атеросклероз. Инфаркт миокарда - самая частая причина смерти пациентов с сахарным диабетом. При повышении уровня глюкозы в крови ˃6,1 ммоль/л она начинает откладываться на сосудистой стенке, вызывая ее повреждение, что приводит к прогрессированию атеросклероза и сужению просвета сосуда. Вместе с тем, происходит усиление свертываемости крови и образование тромбов.