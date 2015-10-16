В мозге пациентов с болезнью Альцгеймера ученые обнаружили следы грибка

Значит, возможно, болезнь имеет инфекционную природу, и бороться с ней можно с помощью противогрибкового средства, сообщает meddaily.ru со ссылкой на The Daily Mail. Открытие было сделано после того, как ученые обнаружили клетки и побочные продукты грибков в тканях мозга и в крови 11 умерших, страдавших от болезни Альцгеймера. А вот у людей без болезни признаков грибковой инфекции не было.

Ранее, кстати, исследователи находили генетический материал вирусов и бактерий. В связи с этим ученые в качестве потенциальных виновников болезни называли вирусы, вызывающие герпес и пневмонию. Но до сих пор в провоцировании болезни Альцгеймера обвиняют аномальные скопления клейкого белка. Однако испытания препаратов, нацеленных на эти отложения, результатов не дали.

Теперь же были обнаружены следы нескольких типов грибков. Это объясняет разницу в симптоматике у людей и, собственно, саму симптоматику - агрессивную реакцию иммунитета. Правда, не исключено, что грибковая инфекция - результат ослабленного иммунитета при болезни Альцгеймера.